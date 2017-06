Ce soir sur C8, contre-enquête sur le massacre à Nice du 14 juillet.

Un document inédit de 90 minutes réalisé par Pierre-Antoine Souchard, produit par TV PRESSE et présenté par Guy Lagache ce mercredi en première partie de soirée sur C8.

Le 14 juillet 2016, sur la Promenade des Anglais à Nice, un poids-lourd de 19 tonnes prend pour cible la foule qui vient d’assister au traditionnel feu d’artifice. Impitoyablement, le camion fauche hommes, femmes et enfants. Bilan effroyable : 86 morts et plus de 450 blessés.

Cette scène d’horreur n’a duré que 4 minutes et 17 secondes mais, un an après, de nombreuses questions n’ont toujours pas trouvé de réponse… Comment un homme, seul, a pu planifier un acte aussi meurtrier dans un pays en plein état d’urgence, et dans l’une des villes les plus sécurisées de France ? Comment a-t-il pu effectuer 11 repérages au volant du véhicule, en multipliant les infractions et sans jamais être repéré par les 1 257 caméras de la police municipale ?

Grâce à de nombreux documents et témoignages inédits, vous allez comprendre comment cet événement a pu avoir lieu. Aujourd’hui, plusieurs familles endeuillées s’interrogent. La ville de Nice était-elle réellement considérée comme une cible à risque pour un attentat djihadiste ? Et dans ce cas, les effectifs de police et le dispositif de sécurité mis en place étaient-ils suffisants ?

Policiers, témoins et rescapés nous raconteront ce qu’ils ont vécu ce soir-là. Entre douleur et colère, ils sont marqués à jamais par le drame et veulent aujourd’hui comprendre. Quant aux responsables et magistrats en charge de l’enquête, ils répondront à des questions laissées en suspens.