Cet argent qui nous gouverne, thème de L'angle éco ce soir sur France 2.

Pour rappel - le départ de David Puajdas n'y est évidemment pas étranger - pas de numéro de L'émission politique ce jeudi à 21 heures sur France 2. En lieu et place, le magazine L'angle éco.

Le thème :

"Il domine le monde, c’est lui qui confère la richesse, le pouvoir : l’argent ! Qu’il soit libellé en euro ou en dollar, c’est le socle de l’économie qui permet d’échanger, de commercer, d’épargner. Mais l’argent est aussi un poison qui nous pousse à nous endetter, parfois à corrompre … L’argent nous appauvrit autant qu’il nous enrichit. Alors faut-il mieux le contrôler, faut-il le supprimer ?"

Les reportages :

Les Français et l’argent. Sommes-nous plutôt radins ou généreux ? Dépensiers ou prudents ? Quels sont nos rapports intimes avec l’argent ? Quelle place occupe-t-il dans notre vie, nos angoisses, nos désirs ?

Les abeilles de Blanquefort, une autre monnaie est possible ! Dans le Lot-et-Garonne, depuis 2010, on peut payer en abeilles, une monnaie locale complémentaire, parfaitement légale. Objectif : favoriser les producteurs locaux et redonner à l’argent sa valeur première, la solidarité !

Monnaie de Paris, argent et pouvoir. C’est la plus ancienne entreprise du monde et la dernière usine de Paris ! A la Monnaie de Paris, on frappe encore des pièces en or exceptionnelles, de 1 000 ou même 5 000 €. C’est ici que l’argent et le pouvoir ont depuis des siècles scellé leur alliance...

Dans le secret du coffre-fort. Où va l’argent liquide de vos commerçants, de votre banquier ? Dans un centre-fort ! Endroit secret et hyper sécurisé où des millions de billets et de pièces sont acheminés, comptés, triés et redistribués par les entreprises de transport de fonds. Une incroyable machinerie !

Suède, le pays sans cash. Petit à petit en Suède, les pièces et les billets disparaissent de la circulation : à peine 2% des transactions se font en cash. Les Suédois, qui payent en couronnes et non pas en euros, utilisent largement leur carte bancaire et leur téléphone portable : une révolution qui change tout !

Présentation par François Lenglet. Rédaction en chef Gilles Delbos et Sébastien Vibert.

Crédit photo © Christophe Russeil - France 2.