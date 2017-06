Changement de programmation demain sur ARTE : diffusion de « Les nouveaux visages de l’antisémitisme ».

Changement dans la grille d'ARTE demain, mercredi 21 juin. Le film autrichien Une seconde femme initialement prévu à 23h00 est déprogrammé.

En 2015, ARTE avait accepté la proposition du Westdeutscher Rundfunk (WDR) de réaliser un panorama de la montée récente de l’antisémitisme dans plusieurs pays européens, la Norvège, la Suède, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la Grèce, la France et l’Allemagne. Or, le programme livré portait essentiellement sur le Proche-Orient et ne correspondait que très partiellement au projet validé par la Conférence des Programmes d’ARTE, ce qui a motivé son refus.

Au vu du débat en cours en Allemagne, le WDR a décidé de diffuser une émission spéciale composée de ce documentaire - réalisé par Joachim Schroeder et Sophie Hafner-, complété par un débat. Elle sera diffusée sur la première chaîne publique allemande ARD, mercredi 21 juin en deuxième partie de soirée.

Cette décision crée une situation nouvelle, communique ARTE : les téléspectateurs allemands ayant accès à cette émission dès mercredi, il convient de faire en sorte qu’il en soit de même pour les français.

C’est pourquoi ARTE reprendra sur son antenne le signal de l’ARD et, ainsi, diffusera dans les mêmes conditions en France et en Allemagne le documentaire suivi du débat.