Changement de programmation : L'affaire Grégory Villemin relatée mardi soir sur NT1.

Changement de programmation mardi à 21 heures sur NT1 : out Tatie Danielle, place à un numéro de Chroniques criminelles, spécial affaire Villemin.

Présenté par Magali Lunel. Avec la voix de Jacques Pradel.

Le 16 octobre 1984, il y a 33 ans, le corps du petit Grégory Villemin, 4 ans, est retrouvé pieds et poings liés dans les eaux glaciales de la Vologne. Ce terrible événement, qui a tenu la France entière en haleine, bouleverse à jamais le destin des familles Villemin et Laroche. Des lettres anonymes, un mystérieux corbeau puis le meurtre du suspect N°1, une justice à la dérive et une presse déchaînée… autant d’éléments qui font de ce drame familial l’une des plus grandes affaires judiciaires de ces dernières années.

Suite aux rebondissements intervenus il y a seulement quelques jours, Chroniques Criminelles revient, dans cette émission spéciale, sur les toutes dernières révélations de l’affaire et fait un point complet sur les récentes avancées de l’enquête.

Avec les témoignages de :

Marie-Ange Laroche, Veuve de Bernard Laroche

Me Thierry Moser, Avocat des époux Villemin

Me Chastant Morand, Avocat des époux Villemin

Me Jean-Paul Tessonnière, Avocat de Murielle Bolle

Etienne Sesmat, Directeur d’enquête - colonel de gendarmerie

Denis Klein , Gendarme spécialisé en graphlogie, membre de la SR de Metz

Jacques Expert, RTL

Dominique Rizet, Chroniqueur judiciaire

Xavier Beneroso, Journaliste faits divers