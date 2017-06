Christophe Willem au Théâtre des Etoiles à Paris à partir du 30 septembre.

Suite logique au nouvel album studio de Christophe Willem, une série de concerts.

A Paris dans un premier temps. L'artiste sera en résidence au Théâtre des Etoiles à partir du 30 septembre 2017. Jusqu'au 15 octobre, pour une dizaine de dates.

Places de 29 à 39 euros environ.

Via Sony Music :

"Dix ans se sont écoulés depuis sa victoire dans l'émission "Nouvelle Star". Depuis, Christophe Willem a grandi, évolué, essayé et a enchaîné les disques d'or, les récompenses, la reconnaissance du public et de la critique. Christophe a su imposer sa patte et surtout cette voix qui fait l'unanimité à travers des albums osés et assumés, incarnés même jusqu'au bout des ongles sur scène, on l'a encore vu au théâtre du Châtelet, ultime date de sa tournée donnée à guichets fermés et en standing ovation de la première à la dernière seconde. Son cinquième album est à l'image de ce qu'il est devenu, de ce qu'il est aujourd'hui, à la fois pop mais aussi un brin soul parce que sa musique est avant tout celle de l'âme. "Marlon Brando" est son premier single. De quoi onduler votre corps cet été, de quoi faire du bien à votre moral. Sa force ? L'instantanéité avec toute l'énergie positive et solaire contagieuse que Christophe Willem a toujours préservée... sauf que là il y a un "truc" en plus. Une notion de plaisir surdimensionnée, l'envie et le besoin de faire du bien, de regarder droit devant et de profiter un peu plus de chaque instant. Ne pas se prendre la tête, juste se laisser porter, sourire, et se détendre".