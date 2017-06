Clap de fin pour la Journée de la Création TV.

Le bureau de l'A.P.A, Association pour la promotion de l'audiovisuel, présidé par le producteur Jean-Francois BOYER, a décidé d'arrêter la Journée de la Création TV.

Créée il y a 14 ans en 2004, grâce au soutien de la Commission des Affaires Culturelles du Sénat et de PUBLIC SENAT alors présidé par Jean-Pierre ELKABBACH, cet événement avait initialement pour ambition de faire connaître les métiers de la production audiovisuelle auprès des élus, de la presse et du grand public.

Le lieu de la création n'était pas dans les chaînes de télévision comme chacun le pensait mais bien "ailleurs ", dans cette famille de la création TV qui réunit les scénaristes, les réalisateurs, les compositeurs et les producteurs des quatre genres d'œuvres : documentaire, fiction, animation et captation de spectacle vivant.

Selon Jean-Francois BOYER, « cette mission nous semble atteinte. L'APA a permis de porter sur la place publique des débats utiles, c'est par exemple là qu'a été annoncé la création du crédit d'impôt audiovisuel Mais il ne fallait pas faire l'édition de trop. En effet la formule du grand débat politique a été beaucoup copiée dans de nombreux festivals. Je souhaite remercier les équipes de l'association et notamment ses déléguées générales successives, Florence GIROT, Julie SARRAUT et Julie CARRERE»

Les membres de l'APA tiennent à remercier l'ensemble de leurs partenaires : la Commission des Affaires culturelles du Sénat et sa présidente Catherine MORIN-DESSAILLY, PUBLIC SENAT, TV5 MONDE et DAILYMOTION qui retransmettaient l'événement en direct, le CSA, le CNC, FRANCE TELEVISIONS, la SACD, la PROCIREP, l'USPA, le SPI, le Groupe 25 Images, la Guilde des Scénaristes, la SACD, la SACEM, la SCAM, l'INA, la Banque Palatine, le Huffington Post, Ecran Total, SATELLIFAX, et les JJPI.

Jean-Francois BOYER tient enfin à souligner : « c'est la fin d'une période de militantisme audiovisuel, mais le combat peut continuer autrement. Une équipe de jeunes scénaristes et réalisateurs nous a contacté pour relancer l'esprit de l'APA sous d'autres formes, et je serai heureux d'aider ces compagnons plus jeunes à se mettre en marche pour inventer de nouveaux rendez-vous ! »