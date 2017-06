CNES au Salon du Bourget : un espace consacré à Valérian et la cité des mille planètes.

Pour le salon du Bourget, le Centre National d'Espaces Spatiales a choisi de se doter d'un pavillon évoquant le vaisseau spatial du film Valérian, de Luc Besson.

Sur son Pavillon en forme du vaisseau spatial « Intruder », le CNES présente ses programmes présents et futurs. L’ambiance futuriste du Pavillon inspirée du film témoigne de la volonté du CNES d’innover en gardant une part d’imaginaire liée à l’espace.

A l’intérieur du Pavillon, un espace sera consacré à Valérian et la cité des mille planètes, avec quelques éléments phares du film tels que les space-suits, combinaisons portées par les héros Valérian et Laureline, incarnés dans le film par Dane DeHaan et Cara Delevingne.

Cet espace est décoré par un fond scénographique tiré de l’œuvre cinématographique de Luc Besson.

Une MasterClass exceptionnelle sera organisée le vendredi 23 juin à 14h avec Jean-Claude Mézières, dessinateur de la saga « Valérian et Laureline » publiée aux éditions Dargaud, Sylvain Despretz, l’un des art-designers du film et Frédéric Masson, ingénieur du CNES qui partagera notamment son expérience sur l’inspiration des fictions dans le travail d’ingénieur.