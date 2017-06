Dans les coulisses de La Décima avec Nadal : document inédit sur France 3 et sur Eurosport.

Eurosport, en collaboration avec la Fédération Française de Tennis, propose LA DECIMA, un documentaire exclusif, réalisé par Manuel Herrero, avec Rafael Nadal dans sa quête d’une 10eme victoire historique à Roland-Garros.

Durant plusieurs jours, Rafael Nadal a donné un accès privilégié afin de le suivre au plus près de sa préparation pendant le tournoi. L’occasion de suivre comment l’espagnol, meilleur joueur sur terre battue de l’histoire, vainqueur de 15 Grands Chelems dans sa carrière, a remporté son plus beau, le 10eme sur les terres ocres du court Philippe Chatrier de Roland-Garros.

Diffusé dans sa version longue exclusive, 26 minutes, demain lundi 12 juin à 20h30 sur Eurosport 1, LA DECIMA donne accès à des images inédites du « Roi de la terre battue ». De ses tics superstitieux au soutien de son entourage, notamment celui de son oncle et coach Toni, en passant par ses entraînements et les coulisses de l’exploit, les fans seront aux premières loges pour assister à la construction du mythe Nadal jusqu’à son apogée.

Mats Wilander, triple vainqueur à Roland-Garros : « J’ai toujours dit que battre un Nadal en pleine forme sur terre battue était impossible, et l’Espagnol l’a encore prouvé. J’ai eu la chance de gagner Roland-Garros 3 fois dans ma carrière, ce qui était déjà un challenge physique et mental, mais le remporter 10 fois est sans aucun doute l’un des plus grands exploits sportifs. Rafa a dominé le court à Roland-Garros, et ce documentaire fournira aux fans de tennis un aperçu de ce qu’il en coûte pour devenir un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. »

Pour Arnaud Simon, Senior Vice President Content, Production and Events : « Nous sommes en recherche constante de façons d’améliorer et de compléter notre couverture des plus grands événements sportifs pour aider les fans à être au plus proche de l’action. Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec la FFT pour offrir aux fans de tennis un aperçu exclusif des coulisses de la 10ème victoire historique de Rafael Nadal à Roland-Garros ».

Proposé également en deux parties sur France 3 : lundi et mardi à 20h05 (2 x 13 minutes).