Dark Matter saison 3 à partir du 27 juin sur Syfy.

A partir du 27 juin, tous les mardis dès 20h55 sur Syfy, DARK MATTER saison 3.

Lorsque les 6 membres d’équipage d’un vaisseau spatial en perdition se réveillent après un long sommeil artificiel, ils sont seuls à bord et n’ont aucune idée de leur identité ni même de leur destination. Pour survivre, ils doivent s’associer et faire face aux menaces environnantes, aux secrets et aux trahisons qui planent sur le vaisseau.

A la fin de la saison 2, la station spatiale EOS 7 est détruite alors que les membres de l’équipage sont toujours à bord. La saison 3 reprend directement après les bombardements, lorsque les survivants se battent pour rester en vie et trouver le reste de leur équipage.

Avec Melissa O’Neil, Anthony Lemke, Alex Mallari Jr., Jodelle Ferland, Roger Cross et Zoie Palmer rejoints pour cette 3ème saison par Ayisha Isaa (12 Monkeys) Mishka Thébaud (Bitten) et Andrew Moodie (Trust no one).

Créée par Joseph Mallozi et Paul Mullie.

Après chaque épisode de Dark Matter, Syfy vous proposera de découvrir Dark Matter : After Dark. Dans ce programme court, les fans et les experts du monde entier reviennent sur l’épisode diffusé et posent toutes leurs questions aux membres du casting et de la production. L’occasion idéale d’entrer dans les coulisses de la série.