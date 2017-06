Diffusé chaque week-end sur France 3, Même le dimanche était un divertissement culturel présenté par Dave et Wendy Bouchard & produit par Carson Prod.

"Était", car ce rendez-vous s'arrête faute d'audience, précise Benoît Darangon, journaliste du Parisien. Qui ajoute que Wendy Bouchard restera présente sur cette case dans un nouveau rendez-vous produit par Carson Prod. Mais sans Dave.

Cette émission culturelle, illustrée par de nombreuses archives télévisuelles, ne lui convient pas : ça ne ressemble pas à ce qu'il a envie de faire à la télévision. "Ça ne sera plus une émission de musique, il n’y aura plus de chanteurs. Ce n’est pas un format pour moi, je ne me sens pas légitime. J’ai beaucoup réfléchi avant de passer mon tour".

