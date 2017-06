Découvrez le film lauréat du concours TFou d'animation.

Le film lauréat du concours de scénario TFOU d’ANIMATION 2016/2017, « 1 chambre pour 2 », co-écrit par Johanna Goldschmidt et Laure-Elisabeth Bourdaud et réalisé par Tant Mieux Prod, est en diffusion depuis ce lundi 12 juin dans le module jeunesse de TF1, sur MYTF1, TFOUMAX et sur la page Facebook TFOU.

La SACD co-organisatrice du concours et les partenaires du Concours TFOU d’Animation 2016/2017 (association Enfance Majuscule, SNE et Women In Film France) diffuseront également le film d’1’30’’ sur leurs plateformes digitales respectives.

Comme les années précédentes, l’édition 2016/2017 s’est inscrite dans une démarche citoyenne de sensibilisation des enfants. Chaque projet scénaristique reçu devait défendre la mixité et l’égalité et répondre au slogan « Filles et garçons, tous à fond ! ».

En novembre 2016, Johanna Goldschmidt et Laure-Elisabeth Bourdaud ont été récompensées à la Maison des Auteurs de la SACD pour leur scénario écrit à quatre mains. En complément de la dotation de 1000 € offerte par la SACD, le groupe TF1 a financé la production du film adapté de leur scénario à hauteur de 15000 € et confié la réalisation à la société Tant Mieux Prod dirigée par Delphine Maury.

Co-organisée avec la SACD, l’édition 2017/2018 du CONCOURS TFOU d’ANIMATION sera dévoilée à la rentrée dans une nouvelle version.