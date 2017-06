Défilé du 14 juillet sur France 2 : Marie-Sophie Lacarrau et Julian Bugier animeront la matinée.

Vendredi 14 juillet dès 8h15, la rédaction de France 2 mobilise ses équipes pour nous faire vivre de l’intérieur ce rendez-vous immuable qu’est le défilé du 14 juillet. Pour la première fois, Marie-Sophie Lacarrau et Julian Bugier animeront cette édition spéciale.

Marie-Sophie Lacarrau : "Une nouvelle fois, toute la rédaction de France 2 se mobilise, avec de nombreux journalistes, rédacteurs et JRI présents sur le terrain. Sans oublier les équipes techniques. Nous serons au cœur du défilé, au plus près des troupes militaires. Et nous montrerons aussi aux téléspectateurs les coulisses de l'événement, depuis le sommet de l'Arc de Triomphe, les abords de la tribune Concorde, les pavés des Champs-Élysées ou encore depuis les airs".

Julian Bugier : "Plus que jamais, France 2 est la chaîne de l'événement. Le 14 juillet est toujours un moment extraordinaire. Un moment d'histoire, de communion nationale, avec cette année, tout particulièrement, une dimension politique. Nous assurerons plus de 5 heures de direct avec des séquences parfois acrobatiques. Nos reporters seront, comme à chaque fois, mobilisés sur le terrain aux côtés des militaires et des forces de l'ordre pour vivre de l'intérieur les coulisses et le défilé. Il y aura de belles rencontres aussi autour de ces hommes et de ces femmes qui se battent pour la sécurité de notre pays. De la lutte contre le terrorisme au désert du Mali, ils sont présents sur tous les fronts".

Les téléspectateurs retrouveront également Stéphane Bern et Pierre Servent.

Marie-Sophie Lacarrau : "Comme à chaque fois, nous serons au cœur de l'événement, au plus près des soldats, des régiments, des chars, des chevaux, des blindés, etc. Et vous le savez, nous prenons l'antenne bien avant le début du défilé et la rendons bien après, pour vous montrer les coulisses, donner la parole aux militaires et prendre la mesure de leur engagement et de leurs actions. Stéphane Bern, dont on connaît la passion pour l’histoire, sera au château de Versailles. Julian Bugier et Pierre Servent, notre expert militaire, commenteront ensemble le défilé. Et moi, je profiterai de ce moment pour me déplacer. Après la présentation des troupes en présence, je quitterai les Champs-Élysées pour le château de Chantilly."