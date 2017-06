Défilé du 14 juillet sur TF1 : le dispositif de la chaîne.

Le 14 juillet 2017, Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray commenteront de nouveau avec Michel Scott le défilé, entourés d'une équipe d’envoyés spéciaux pour nous faire vivre cette parade militaire au plus près des troupes.

Dans ce défilé, à l'honneur : 3576 hommes et femmes à pied, 211 véhicules dont 62 motos, 62 avions, 29 hélicoptères et 236 chevaux du régiment de la cavalerie de la Garde Républicaine. De plus, pour commémorer le centenaire de l'entrée en guerre des Etats-Unis dans la Première Guerre Mondiale, un contingent de troupes américaines a été invité à défiler sur les Champs-Elysées. Lors de cet événement, un hommage particulier sera rendu aux troupes françaises actuellement en opérations extérieures pour lutter contre Daech.

Dès 8H30, TF1 donne rendez-vous aux téléspectateurs pour vivre les derniers préparatifs et les coulisses de cet événement, en direct des Champs-Elysées.

Au plus près des soldats, en mer, dans les airs et au sol Denis Brogniart s’envolera de la Base Aérienne 123 d’Orléans à bord d’un gros porteur, un Airbus A 400 M Atlas. Pour la première fois, il nous offrira une vue unique de la capitale et commentera en direct son survol périlleux au-dessus des Champs-Elysées grâce à la soute grande ouverte de son appareil durant tout le défilé aérien.

Louis Bodin, à bord d’une frégate multi-missions déployée au large de Brest, nous fera vivre en direct une mission d'entraînement de défense de nos côtes par les commandos Marines et les Forces Spéciales. Nous suivrons notamment le spectaculaire et très sportif embarquement par hélitreuillage sur une «Ecume» (acronyme d’Embarcation Commando à Usage Multiple) lancée à pleine vitesse.

Christophe Pallée sera en direct de Jordanie ce 14 Juillet auprès de nos soldats déployés sur une base avancée jordanienne et qui assurent chaque jour, aux côtés de nos alliés de la Coalition, un soutien aérien en Irak et en Syrie dans la lutte contre l’organisation terroriste. Nous assisterons en direct à l’atterrissage des rafales et recueillerons le témoignage des pilotes de retour de mission.

Cette année, la retransmission sera réalisée par Etienne Toussaint.

