Dernière de la saison pour Quotidien le 30 juin, avec une version XL.

Vendredi 30 juin à 19h20 sur TMC.

Pour la dernière de la saison, toute l’équipe de Quotidien sera au grand complet pour une émission spéciale inédite qui jouera les prolongations jusqu’à 21h30 !

Retour sur les temps forts de la saison avec Yann Barthès et les journalistes Hugo Clément, Martin Weill, Azzedine Ahmed Chaouch, Valentine Oberti, Camille Crosnier… Sans oublier le Petit Q de Willy Papa ou le meilleur et le pire de l’actu people, la revue de presse unique de Vincent Dedienne, la chronique sport décalée d’Etienne Carbonnier « Transpi », la Story d’Eric et Quentin…