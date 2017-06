Des décors de la mythique émission Apostrophes aux enchères.

Lors de la vente de Livres et manuscrits, le 14 juin prochain, Artcurial proposera aux enchères des décors qui ont servi d'écrin à l'émission "Apostrophes », reconstituant le plateau de la célèbre émission littéraire de Bernard Pivot.

Ils sont composés de quatre bibliothèques contenant des livres factices, de quatre panneaux décoratifs et une paire de fauteuils. Ces décors sont accompagnés d'une paire de fauteuils dits "Lang", créés en 1987 par Philippe Starck.

Leur destin fut exceptionnel : de Marguerite Duras à Hergé, d'Alexandre Soljenitsyne à Claude Lévi-Strauss, en passant par Cabu, Mohamed Ali, Helmut Newton, Françoise Sagan, Georges Brassens, André Malraux, Umberto Eco, le 14e dalaï lama, l'Abbé Pierre ou Simone de Beauvoir, ils accueillirent les personnalités les plus illustres de l'époque.

L'ensemble, décors et paire de fauteuils, est estimé 4 000 – 8 000 € / 4 400 – 8 800 $.

La vente comprendra également deux ensembles exceptionnels aux provenances les plus pures. Le premier se compose d'une grande partie des écrits (manuscrits et dactylographies) d'Henry de Monfreid, l'un des plus grands aventuriers des temps modernes. Ces pièces sont restées dans la descendance de l'écrivain voyageur jusqu'à ce jour. Le second est dédié à Antoine de Saint-Exupéry. Il est dominé par deux aquarelles ayant servi à l'illustration de l'édition originale du Petit Prince, et par une suite de 11 dessins originaux légendés qui constitue indéniablement une première ébauche de l'ouvrage mythique. Les deux aquarelles proviennent de la succession de son épouse, Consuelo de Saint-Exupéry; la suite de 11 dessins, de son amie de cœur rencontrée à New York, Silvia Hamilton.