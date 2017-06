Dès demain, BFM Sport proposera des nouveautés à ses téléspectateurs.

Pour son premier anniversaire, demain mercredi, BFM Sport renforce son identité visuelle et ses contenus éditoriaux.

BFM Sport accordera une plus grande place aux images et aux reportages dans les coulisses du monde du sport. Les journaux TV seront rallongés pour informer davantage les Français sur les différentes actualités sportives. La Dream Team de BFM Sport sera, elle-aussi, encore plus présente à l’antenne pour apporter son expertise.

BFM Sport présentera également une nouvelle version de son habillage visuel avec à droite de l’écran, l’intégration d’un bandeau où seront présentés le sommaire des émissions, les teasing et les résultats des événements sportifs.

Emission « Spécial 1 an » à 19h dans le « 60 Minutes Sport » : Présenté par Dorothée Balsan, qui recevra Laura Flessel, ministre des Sports, pour évoquer toutes les grandes échéances du sport français avec comme point d’orgue la candidature de Paris 2024.

BFM Sport est accessible sur les box SFR (canal 65 ou 15 selon les réseaux).