Dès septembre, la chaîne jeunesse GULLI change de look.

Dès septembre prochain, annonce le groupe Lagardère, la chaîne jeunesse GULLI change de look.

Évolution de son emblématique logo vert et arrivée d’un tout nouvel habillage conçu par l’agence 17MARS.

"Véritable explosion de couleurs pour un univers visuel détonnant, débordant d’énergie et de bonne humeur, ce rebranding est porté par l’idée d’une GULLIBULLITION fédératrice qui rassemble toute la famille autour de la chaîne préférée des enfants. Avec ce nouvel habillage, GULLI rafraîchit la télé et invite ses téléspectateurs à plonger dans son univers fun, pop et rempli de surprises !"