Des trains pas comme les autres : nouvelle saison dès le 20 juillet sur France 5.

A partir du jeudi 20 juillet et jusqu’au 31 août en première partie de soirée, France 5 propose une nouvelle saison du programme Des trains pas comme les autres : la série invite le téléspectateur à bord d’un train pour un voyage dépaysant au coeur d’un pays, d’une culture et de son histoire. Avec Philippe Gougler

Le 20 juillet, direction l’Asie, et plus précisément l’Indonésie, le pays des îles.

Le voyage de Philippe débute à Padang, sur l’île de Sumatra. Il prend le train pour rejoindre la région du Minangkabau et ses fabuleuses rizières. Cette région est aussi une société matriarcale : ce sont les femmes qui possèdent les terres et transmettent l'héritage familial, tout comme le nom de famille. Minangkabau signifie "Buffle victorieux" : c'est sans erreur la région des buffles et des courses incroyables sont régulièrement organisées !

Direction l’île de Java, où Philippe prend un train qui passe par un pont métallique au-dessus de la vallée datant du 19ème siècle ! Il se rend à la capitale, Jakarta, où il découvre toute une vie sur les rails. Il poursuit son voyage au cœur de Java, à la découverte de l’incontournable Temple de Borobudur, qui date des années 800 et qui est aussi gigantesque qu’une montagne ! Le temple renferme les secrets d’un art martial ancestral, le Penchaksilat.

Philippe se rend ensuite tout près de là, sur le célèbre Kawa Idgen, un volcan encore actif, qui fait travailler une bonne partie de la population de la région grâce au commerce des blocs de soufre. Philippe fait la rencontre d’un de ces travailleurs de l’extrême, une rencontre pleine d’émotion qui symbolise bien le courage et la bienveillance de ce peuple indonésien.