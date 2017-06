Deux nominations à la Direction du réseau France 3.

Sur proposition d’Olivier Montels, directeur délégué de France 3 en charge du réseau régional, Dana Hastier, directrice exécutive de France 3 nomme :

Patrice Schumacher, directeur des antennes et programmes régionaux de France 3. Cette nomination prend effet à compter du lundi 4 septembre 2017.

Patrice Schumacher a démarré sa carrière en exerçant diverses responsabilités dans la production, de la réalisation d’émissions à la conception de magazines. Responsable d’une agence de presse, il fut amené à contribuer aux journaux d’information de La Cinq, Arte, TF1, BBC, Euronews, RAI, ARD. De 1996 à 2000, il a été JRI pour France 2 à Strasbourg et Paris. Il a ensuite participé au lancement du 12/14 en Alsace, avant de rejoindre France 3 Franche-Comté comme rédacteur en chef adjoint, puis à nouveau France 3 Alsace comme rédacteur en chef. Il a participé activement au développement de l’offre d’information régionale sur Internet. En 2010, il est nommé délégué régional de France 3 Champagne Ardenne, avant d’occuper en 2013 les mêmes responsabilités à France 3 Alsace. Depuis le 1er janvier 2017, il était directeur régional de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Bernard Loche, directeur en charge de l’information régionale de France 3. Cette nomination prend effet à compter du lundi 28 août 2017.

Bernard Loche Bernard Loche est titulaire d’une maîtrise de philosophie. En 1982, il participe à la création de radios locales privées, puis rejoint l’agence de presse Forum communication en 1984 comme rédacteur en chef. Il est ensuite grand reporter pour les magazines "Infovision" (TF1), "Taxi" (FR3), "Hors sujet" (FR3) pendant cinq ans, avant de devenir producteur et rédacteur en chef du magazine hebdomadaire de France 3 "Sagacités" entre 1991 et 2002. Il est ensuite chargé de mission auprès de la présidence de la Région Ile-de-France jusqu’en 2007, puis à la direction de l’antenne et des programmes de France 3. Il intègre la direction de l’information régionale de France 3 en 2009, en tant que rédacteur en chef, chargé notamment du suivi de l’information politique et de la préparation des échéances électorales. En mai 2016, il est nommé directeur adjoint de l’information régionale de France 3.