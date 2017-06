Diane Douzillé, Marie-Ange Casalta et Ophélie Meunier aux commandes du 12.45 et du 19.45 dès le 17 juillet sur M6.

En semaine : - Le «1245 » et le « 1945 » seront présentés par Diane Douzillé du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet pour le «1245 », respectivement en remplacement de Kareen Guiock et de Xavier de Moulins. À partir du lundi 24 juillet jusqu’au vendredi 25 août inclus, Diane Douzillé présentera uniquement le « 1245 ». - Le « 1945 » sera lui présenté par Ophélie Meunier à compter du lundi 24 juillet jusqu’au jeudi 17 août inclus, en remplacement de Xavier de Moulins. Le week-end : - À partir du vendredi 21 juillet au soir jusqu’au dimanche 20 août inclus, Marie-Ange Casalta présentera le « 1245 » et le « 1945 » tous les week-ends, en remplacement de Nathalie Renoux.