Documentaire inédit consacré à Amicalement vôtre, diffusé le 5 juillet (Rockyrama).

Série culte en France, bénéficiant d'un des plus magnifiques génériques qui soit, Amicalement votre est régulièrement rediffusée sur Paris première.

Lord Brett Sinclair et Danny Wilde seront à l'honneur sur cette chaîne le mercredi 5 juillet : programmation des deux premiers épisodes de cette courte série puis documentaire inédit à 22h40. Réalisé par JAC&JOHAN. Produit par ROCKYRAMA.

Découvrez dans ce document comment l'une des séries télévisées les plus mythiques, a pu, en 24 épisodes seulement, créer un duo légendaire avec Roger Moore et Tony Curtis. Comment un show télévisé anglais, fondé sur la trame d'un épisode d'une autre série télévisée, va rassembler sur les écrans deux acteurs de génie dont les destins croisés semblent se raconter à l'écran. Comment un acteur hollywoodien né dans le Bronx et un dandy anglais vont si parfaitement jouer à se détester, à s'opposer, à rivaliser et à pourtant s'apprécier.

Ce documentaire inédit, finalisé, ironie du sort, le jour de la mort de Roger Moore, explique surtout ce qui différencie Brett Sinclair et Dany Wilde dans la vie et comment les carrières des deux acteurs semblent se croiser précisément durant le tournage d'Amicalement vôtre.

Et qui mieux que les acteurs eux-mêmes pour commenter leurs vies et réagir sur leurs personnages ? C'est donc, par un savant jeu de montage des extraits de la série que le documentaire va « redonner » vie au duo et recréer à l'écran, la complicité, la rivalité et la bonne humeur qui font d'Amicalement vôtre une série culte, le duo Roger Moore/Tony Curtis est un des couples les plus pop et les plus attachants de l'histoire de la télévision.

« Amicalement Vôtre, Hollywood au service de sa majesté », vous invite à découvrir, avec Roger Moore et Tony Curtis, la formidable histoire de cette série inoubliable.