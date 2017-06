Deux documentaires britanniques consacrés au dopage, ce soir sur Planète+.

Soirée spéciale dopage ce mercredi 28 juin sur Planète+.

20H55 Documentaire DOPAGE, LA VICTOIRE À TOUT PRIX ?

Le médecin et présentateur britannique Xand van Tulleken a mené l’enquête sur les effets du dopage chez les sportifs, mais aussi sur les derniers produits et méthodes utilisés. Édifiant.

Le dopage est une pratique très dangereuse qui concerne non seulement le domaine de la compétition sportive mais aussi des centaines de milliers d’individus, au Royaume-Uni, qui prennent des stéroïdes anabolisants afin d’avoir un corps musclé. Ceux et celles qui prennent des produits dopants jouent à la roulette russe avec leur santé car ils ignorent leur composition. À long terme, ces substances nocives provoquent des troubles cognitifs, abîment les reins et, chez les hommes, rétrécissent les testicules.

Xand van Tulleken passe en revue les derniers produits et méthodes mis au point pour échapper aux contrôles, depuis les nouvelles molécules inventées par des chimistes peu scrupuleux et non encore répertoriées par les instances de la lutte anti-dopage jusqu'à la thérapie génique, qui permet de modifier le gène agissant sur la croissance musculaire. En compagnie de son frère jumeau, Chris, également médecin et présentateur, Xand dévoile les moyens légaux auxquels certains athlètes ont recours pour prendre l’avantage sur leurs concurrents.

Documentaire De Penny Palmer.

21H45 Documentaire DOPÉS !

Même si, chaque année, de nombreux athlètes sont contrôlés positifs, le réalisateur Andrew J. Muscato montre que la lutte contre le dopage s’avère largement inefficace. Il a recueilli de nombreux témoignages de sportifs et d'experts du sujet.

Depuis 1968 et la première suspension d'un athlète olympique, le dopage est devenu un fléau dans le monde de la compétition sportive. Les tricheurs et les apprentis sorciers, toujours à la pointe de la science, qui leur fournissent les méthodes ou produits indétectables permettant d’augmenter leurs performances, ont souvent une longueur d’avance sur les instances de contrôle.

Des tests rétroactifs permettent parfois de déclarer positifs des athlètes qui ont gagné une compétition et d’attribuer la première place à son concurrent parvenu en deuxième position. C’est le cas du champion de lancer du poids américain Adam Nelson, qui a obtenu la médaille d’or de la discipline aux Jeux Olympiques de 2004 après disqualification pour dopage de l'Ukrainien Yuriy Bilonoh… en 2012. D’autres sportifs de haut niveau comme lui témoignent également de l’impact négatif, sur leur carrière, de l’inefficacité de la lutte antidopage, ou se plaignent de contrôles intrusifs.

Des représentants de comités de grands événements sportifs comme les Jeux olympiques et des membres de l’Agence Mondiale Antidopage apportent également leurs lumières sur ce fléau qui frappe tout autant les athlètes propres que ceux qui sont pris dans l’engrenage du dopage et mettent leur vie en danger.

Documentaire De Andrew J. Muscato

Crédit photo © Annie Mackinder - BBC.