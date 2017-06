Dimanche à 8h10 du 4 juin au 2 juillet 2017 sur ARTE : Quel regard les enfants portent-ils sur le monde des adultes ? Entre jeux de rôles et débats, une collection documentaire ludique et éclairante autour de cinq thématiques.

Des enfants et des préadolescents se retrouvent sur un plateau de télévision pour parler des adultes. Dans chaque épisode, ils abordent une thématique à laquelle ils sont directement confrontés, qu’il s’agisse du métier de leurs parents ou de leur environnement familial.

Mêlant mises en situation, souvent cocasses et tendres, discussions animées et témoignages face caméra, cette collection documentaire, réalisée par Françoise Marie (Graines d’étoiles), offre une vraie réflexion sur la place des enfants dans la vie des grands et inversement.

Dimanche 4 juin : Porter secours.

Dimanche 11 juin : Enseigner.

Dimanche 18 juin : Acheter, vendre.

Dimanche 25 juin : Être parent.

Dimanche 2 juillet : Venir d’ailleurs.

Crédit photo © SCHUCH Productions.