Election du Président de l'Assemblée nationale : 4 heures de direct sur LCP.

Après les élections législatives des 11 et 18 juin, c’est un nouveau cycle parlementaire qui commence avec l’ouverture de la XVème législature mardi 27 juin.

Les 577 députés feront leur rentrée à l’occasion d’une séance publique avec à l’ordre du jour l’élection du président de l’Assemblée nationale.

LCP mobilise son antenne et sa rédaction de 14h à 18h en DIRECT pour vous faire vivre cette 1ère séance publique en intégralité. Au programme : retransmission en direct de l’hémicycle, duplex depuis la salle des quatre colonnes, et invités en plateaux pour commenter et analyser l’ouverture de cette nouvelle législature et l’élection de son président.