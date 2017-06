Elodie Gossuin aux commandes de 4 pattes pour une famille ce dimanche sur Gulli.

A l’occasion de la 1ère Journée Nationale des Droits des Animaux en France, 4 pattes pour une famille débarque sur la chaîne familiale Gulli, ce dimanche 4 juin à 18h30.

Avec Elodie Gossuin aux commandes, 3 célébrités ont accepté de venir en aide à des animaux se trouvant dans une situation de détresse. Julien Courbet, Joan Faggianelli et Jarry seront les parrains de ces petites boules de poils dont la vie ne tient qu’à un fil.

Grâce à leur soutien et à une équipe de spécialistes menée par la vétérinaire Laetitia Barlerin, elles vont enfin connaître le bonheur au sein d’une nouvelle famille d’accueil. Soins, toilettage, éducation, conseils pratique… Kara, Gulli et Baka, les stars de l’émission, vont enfin trouver un second souffle et être comblées d’amour !