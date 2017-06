Elsa Lunghini, Michel Cymes, Florent Manaudou parmi les guests de la saison 7 de Vestiaires.

Tournage actuellement pour France 2 de la saison 7 du programme court Vestiaires. 48 épisodes de 2’30".

Romy et Orson, deux nageurs handisport, se retrouvent dans leurs Vestiaires pour leur entraînement hebdomadaire et nous font partager leur vision du monde pleine d'humour et de dérision. Du tendre au burlesque, du poétique au politique, quels que soient les sujets abordés, nos héros s’avèrent au fil des saisons toujours libres, drôles et impertinents.

Alors qu’en saison 6, plusieurs épisodes avaient été réalisés par des guests venus du cinéma (Patrice Lecomte, Patrick Braoudé, Nils Tavernier), en saison 7, c’est l’équipe d’auteurs qui est complétée par des talents venus de la scène et de l’humour: Julie Bargeton, Lamine Lezghad et Florent Bernard dit FloBer.

Avec : Alexandre Philip (Orson), Adda Abdelli (Romy), Anaïs Fabre (Caro), Luc Rodriguez (Ramirez), Philippe Sivy (Rolland), Cyril Missonnier (Dimitri), Olivier Pleindoux (William), Yanik Vabre (Le kiné), Aude Gogny-Goubert (la coach), Audrey Gbaguidi (Delphine), Théo Curin (le minot).

Reprendront également leur rôle pour une apparition dans les Vestiaires : Clémentine Célarié, Pascal Legitimus, Philippe Croizon. Tandis que la série accueillera ses nouvelles guests de la saison : Florent Manaudou, Michel Cymès, Julien Schmidt, Fatsah Bouyahmed et Elsa Lunghini.

Une série créée par Adda Abdelli Fabrice Chanut.

Ecrite par Adda Abdelli, Fabrice Chanut, Yanik Vabre, Capucine Lewalle, Franck Lebon, Virginie Peignien, Loïc Nicoloff, Nathan Delannoy.

Réalisée par Franck Lebon, Fabrice Chanut, Vincent Burgevin.

Crédit photo saison 6 © France Télévisions - CCSP Studio.