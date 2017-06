Emma Stone et Steve Carell s'affrontent dans Battle of the sexes : Découvrez la bande-annonce.

Heureux metteurs en scène de la perle "Little Miss Sunshine", Jonathan Dayton et Valerie Faris proposent leur nouveau long-métrage : "Battle of the sexes". Avec le duo vedette Emma Stone - Steve Carell.

Bande-annonce à découvrir ci-dessous. Le film sera en salles le 22 novembre 2017.

1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s'engage dans un combat pour que les femmes soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis. C'est alors que l'ancien numéro un mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de l'affronter en match simple...