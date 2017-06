Enfin la vérité sur l'affaire Grégory ? Emission spéciale sur W9.

Changement de programmation mercredi 21 juin en première partie de soirée sur W9.

Suite aux nouvelles avancées de l’affaire et des mises en garde à vue de trois membres de la famille du petit Gregory, le magazine Enquêtes criminelles consacre une émission spéciale à l’affaire avec un point complet sur les dernières révélations apportées par les enquêteurs, relançant l’espoir d‘établir la vérité sur l’une des affaires qui a le plus marqué l’histoire judiciaire française.

Présenté par Nathalie Renoux et Paul Lefèvre.

Pour rappel, le 16 octobre 1984, 21h15, le petit Grégory, 4 ans et demi, fils de Christine et Jean-Marie Villemin, est retrouvé mort à Lépanges dans les Vosges, flottant pieds et mains liés dans la Vologne. Le lendemain, Jean-Marie Villemin reçoit une lettre revendiquant le crime: "voilà ma vengeance, pauvre con ". Son auteur est un mystérieux corbeau. Des gendarmes, des policiers, des dizaines d'experts, des mètres cubes de procès-verbaux et pourtant, le mystère demeure toujours intact. On ne sait toujours pas qui a tué le petit Grégory.