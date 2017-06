Relativement silencieuse depuis l'annonce de son départ de Touche pas à mon poste, Enora Malagré s'exprime en toute franchise dans Télé Obs, le supplément médias de L'Obs.

Cette dernière précise avoir passé sept années formidables là-bas et est consciente qu'elle était "que dalle avant".

"Mais les deux dernières années, l’ambiance a changé. À nous les chroniqueurs, Cyril faisait bien sentir, parfois avec une pointe de mépris, qu’il était le producteur et nous de simples employés. ‘Quand tu produiras, on te demandera ton avis’, des trucs de ce genre. Ce n’est pas méchant, ce n’est pas pour blesser mais ça fait mal. Les six derniers mois, il est devenu plus dur. Les derniers temps, j’y allais la boule au ventre. Pendant l’émission, il a été trop sévère avec moi, il me coupait tout le temps la parole, souvent d’un simple geste. Je me retrouvais avec d’un côté, un mec qui te produit pendant cinq ans et de l’autre, le même qui te dit à l’antenne que tu es une ‘animatrice en carton’."

Entretien complet disponible sur :