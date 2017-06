Enquête dans Capital, sur M6, sur le filon du halal.

Le halal, un divin filon ! Une enquête diffusé dans le magazine Capital présent par Bastien Cadeac le dimanche 25 juin en première partie de soriée sur M6.

Aujourd’hui, le rayon ‘halal’, autrement dit conforme au rite musulman, séduit au-delà de la communauté des pratiquants. Car l’offre s’est sacrément enrichie : viande et charcuterie bien sûr, mais aussi plats préparés, confiserie ou même « champagne » sans alcool...

Un filon qu’exploitent des acteurs spécialisés, comme IslaMondial, dirigé par un ancien de Coca Cola et Red Bull ! Mais aussi les géants de l’alimentaire et de la distribution, comme Fleury –Michon, Leclerc ou Carrefour.

Parfois le halal se loge même là où ne s’y attend pas, jusque dans certaines chaînes de burgers ou snacks tex-mex ! Quelles sont les marques qui se lancent sur ce créneau et comment adaptent-elles leurs recettes? Comment fonctionne ce système de certification ? Et ce label est-il toujours fiable? Les produits sont-ils plus chers, et si c’est le cas, est-ce justifié ?