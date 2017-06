Fanny Agostini succède à Georges Pernoud pour présenter Thalassa.

Lu dans le quotidien Aujourd'hui en France ce jeudi.

"Fanny Agostini va quitter BFMTV pour succéder à Georges Pernoud à la barre de l’emblématique magazine de la mer", Thalassa sur France 3.

Celle qui aura 29 ans dans quelques jours sera à la tête d'une nouvelle formule, recentrée sur la France dès fin septembre.

Erik Berg, le rédacteur en chef de Thalassa, souligne dans Aujourd'hui en France que Fanny Agostini est "une journaliste, une véritable spécialiste du climat engagée de façon positive : elle sait tout de la biodiversité marine ! Et c’est une fan de l’émission, qu’elle connaît presque par cœur. (...) Elle a à la fois l’expertise et la fraîcheur. Corse par son père, elle plonge depuis qu’elle est petite et s’intéresse à la mer. Elle va d’ailleurs écrire un livre sur les requins blancs. »

Dans la première partie, ajoute Erik Berg, Fanny ira à la rencontre des protagonistes. La deuxième partie sera consacrée aux voyages au long cours, aux grandes expéditions.