Fête de la musique sur France 2 : revoir le show de M. Pokora à Toulouse (vidéo).

Hier sur France 2, devant des milliers de spectateurs réunis sous une chaleur torride, Garou, Thomas Thouroude & Sidonie Bonnec ont pris les commandes de la fête de la musique en direct de la place du Capitole.

Parmi les artistes présents : Calogero, Texas, Soprano, Luis Fonsi, Claudio Capéo, Vianney, Alma, Big Flo & Oli, Tibz, Nolwenn Leroy, Rage N'Bone Man.

M. Pokora était également présent. Celui qui a été un des premiers artistes à passer sur scène durant cette soirée a interprété un long medley, incluant durant 13 minutes ses succès tels On est là et Elle me contrôle et ses reprises de Claude François telles Cette année là et Alexandrie Alexandra.

Sa prestation :