Finale Ligue des Champions : Deux clubs mythiques s'affrontent ce soir en direct sur C8.

Soirée à très forte audience pour C8 ce samedi 3 juin 2017.

La saison 2016-2017 de football se termine avec le match interclubs le plus prestigieux de l’année. La finale de la Ligue des Champions, en direct du Principality Stadium, à Cardiff oppose la Juventus Turin et le Real de Madrid : une opposition de style entre la meilleure défense de la compétition face à la meilleure attaque, mais aussi une opposition entre les plus grandes stars du football mondial à l’image de l’entraîneur du Real, Zinedine Zidane, des joueurs, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gianluigi Buffon, ou encore Gonzalo Higuain à la conquête de la compétition la plus convoitée du football.

Pour l'occasion, les équipes foot de CANAL+ débarquent sur C8 : Stéphane Guy et Paul Le Guen aux commentaires, accompagnés de Dominique Armand, en bord de terrain pour les interviews.

Dans la foulée de la rencontre, un CANAL FOOTBALL CLUB exceptionnel consacré à cette édition 2016-2017, un débrief de la rencontre, des interviews exclusives de la rencontre avec Hervé Mathoux, Pierre Ménès et Marie Portolano accompagnés des consultants habituels.

- Dès 20h00 : sur les pages Facebook de C8 et du CANAL FOOTBALL CLUB les équipes des sports et tous nos experts répondront en direct aux questions des internautes et livreront leurs analyses sur les enjeux de la rencontre, à quelques minutes de la finale.

- 20h35 : JUVENTUS TURIN / REAL MADRID en direct du Principality Stadium, à Cardiff Commenté par Stéphane Guy et Paul Le Guen. Dominique Armand aux interviews.

- 22h45 : CANAL FOOTBALL CLUB en direct sur C8. Présenté par Hervé Mathoux avec Pierre Ménès et Marie Portolano ; la remise du trophée en direct ; retour en images sur les grands moments de la finale ; les analyses des consultants.