Finalement, Guy Bedos va remonter sur scène !

Après avoir dit adieu à la scène en 2013, Guy Bedos reviendra dans les prochains mois dans un spectacle où il commentera l’actualité.

Il est interrogé par Sylvain Merle dans Le Parisien.

L'humoriste et comédien souligne que remonter sur scène lui plaît, il en a envie et, en général, il a tendance à faire ce qui lui plaît. "Je peux changer d’avis, non ? C’est comme en amour, il arrive qu’on se sépare et puis qu’on se retrouve. Je ne peux pas vous répondre de façon logique, ce n’est pas logique en effet. Mon producteur, Jean-René Pouilly, m’a proposé ce projet, j’y adhère. Point."

Ce ne sera pas un one-man-show, il n’y aura pas de sketchs, mais la revue de presse suivie d’un débat avec le public, annonce Guy Bedos. "Je ne peux pas faire dix pas dans la rue sans qu’on me demande quand je reviens. Ce n’est pas étranger à ma décision, je pense que les gens auront envie de m’entendre commenter la politique actuelle. D’une certaine manière, j’ai l’impression que je suis délégué par le public pour dire des choses que beaucoup de gens pensent et ne peuvent exprimer."