Fort Boyard le 15 juillet avec Agathe Auproux, Magloire, Camille Cerf...

Créé par Jacques Antoine, Jean-Pierre Mitrecey et Pierre Launay, présenté par Olivier Minne, Fort Boyard est diffusé chaque week-end sur France 2 depuis samedi dernier.

Le 15 juillet prochain, le Fort accueille Camille Cerf (Miss France 2015), Agathe Auproux (chroniqueuse), Thierry Samitier (comédien), Gérard Vives (comédien), Nelson Montfort (journaliste sportif), Magloire (animateur TV et radio).

Ensemble, ils joueront pour l'association Les Bonnes Fées.

"Quatorze Miss France ont décidé de se réunir autour d’un projet et d’offrir à leur tour ce petit coup de baguette magique à ceux qui en ont besoin. Les Bonnes Fées sensibilise et favorise l’entraide auprès du grand public par l’adoption « d’un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres ». L’association intervient auprès des gens pour améliorer leurs conditions de vie. Elle vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées. Les Fées visitent des enfants défavorisés ou des personnes malades et isolées selon un programme décidé par le « Conseil des Fées »."

Crédit photo © Gilles Scarella - France 2.