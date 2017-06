France 3 devient la chaîne la plus primée pour ses bandes annonces et habillages en 2017 !

Il y a quelques jours avait lieu à Los Angeles la remise des prix du PromaxBDA Monde 2017.

Cet événement réunit chaque année les professionnels de l'habillage, du marketing antenne et de l'autopromotion des chaînes de télévision du monde. Cette année, France 3 et sa direction artistique (dirigée par Laurent Sauvage) ont reçu 9 récompenses dont 6 Gold Awards:

- Le Gold Award de la meilleure bande annonce programme Monde pour Les 24 Heures du Mans. (Agence Les Rojo)

- Le Gold Award de la meilleure bande annonce programme live Monde pour les Jeux Olympiques. (Agence NMC)

- Le Silver Award de la meilleure bande annonce programme live Monde pour Les 24 Heures du Mans. (Agence les Rojo)

- Le Bronze Award du meilleur habillage spécial Monde pour les Marmottes d'hiver. (Agence Dream On)

- Le Gold Award de la meilleure bande annonce clip Monde pour les Sept Mercenaires. (Produit en interne)

- Le Silver Award pour la meilleure bande annonce la plus drôle Monde pour les 24 Heures du Mans. (Agence Les Rojo)

- Le Gold Award pour la meilleure bande annonce Sport réalisation Monde pour les Jeux Olympiques. (Agence NMC)

- Le Gold Award du meilleur générique Monde pour Qui sommes nous. (Agence Dream-On)

- Le Gold Award du meilleur habillage de chaîne pour les Marmottes d'hiver. (Agence Dream-On)

France 3 devient ainsi la chaîne la plus primée pour ses bandes annonces et habillages en 2017 en Europe et se place dans les 5 mondiales avec un résultat final de 24 récompenses internationales obtenues cette année.