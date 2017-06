France Télévisions : Accord de diffusion des Finales du Tennis Paris Masters et du Masters.

Le groupe audiovisuel public France Télévisions s'est réjoui hier soir de l’accord, conclu avec l’ATP / ATP Media, pour la diffusion en clair des éditions 2017 et 2018 de la Finale du tournoi Tennis Paris Masters (en partenariat avec la Fédération Française de Tennis) et de la Finale du Masters de fin de saison, les Nitto ATP Finals à Londres.

Avec cet accord, est-il souligné, France Télévisions, déjà diffuseur officiel de Roland-Garros (partenariat avec la FFT jusqu’en 2020) et des rencontres des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup (partenariat avec l’ITF jusqu’en 2019), renforce son implication dans la médiatisation du tennis.

Les téléspectateurs pourront ainsi, dans le cadre de cet accord, suivre, dès cette année, en direct, sur les antennes de France Télévisions, la Finale du tournoi Tennis Paris Masters organisé par la Fédération Française de Tennis (dimanche 5 novembre) puis la Finale du Masters de fin de saison, les Nitto ATP Finals à Londres (dimanche 19 novembre).

Laurent-Eric Le Lay, Directeur des Sports de France Télévisions, se félicite de cet accord : « Je me réjouis de voir ces deux grands moments du calendrier de l’ATP rejoindre le « plus grand terrain de sport » que constituent les antennes de France Télévisions. Nous continuerons ainsi, en partenariat notamment avec l’ATP et la FFT, à développer l’exposition du tennis auprès du plus large public, sur nos antennes comme sur notre offre numérique. »

Chris Kermode, Président exécutif de l’ATP, déclare : « Nous sommes ravis que deux des plus grands matches de la saison soient diffusés en France sur la télévision terrestre. Cet accord avec France Télévisions bénéficie non seulement aux fans de tennis français, mais également au rayonnement de ces deux événements, dans un marché important de l’ATP World Tour. »