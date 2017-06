France Télévisions et la SACD lancent le deuxième appel à projets du Fonds Web Séries.

Lancé à l’occasion du Festival de la fiction TV de La Rochelle 2016, le Fonds Web Séries a été imaginé par France Télévisions et la SACD afin de permettre l’émergence de jeunes auteurs et proposer aux auteurs du web de nouvelles opportunités.

Destiné aux nouveaux talents comme aux auteurs confirmés de web séries, ce Fonds est une aide à l’écriture de séries courtes, feuilletonnantes, ou semi-feuilletonnantes prioritairement imaginées pour une pratique en mobilité, tournées vers l’innovation dans sa pratique des formats, des styles et des genres de fiction.

Les projets lauréats seront suivis dans leur processus de création : certains bénéficieront du soutien de France Télévisions pour la production et Pictanovo, structure mise en place par le Conseil régional Hauts-de-France, apportera un accompagnement complémentaire aux projets tournés dans la région, sous réserve qu’une société de production y soit associée.

Réuni le 21 février 2017 autour de Jacques Fansten, président du conseil d’administration de la SACD, le jury composé de Pierre Block de Friberg, directeur des nouveaux contenus et de l’innovation de France Télévisions, Simon Bouisson, auteur, Alexandre Boyer, producteur, Judith Louis, productrice, Christophe Louis, conseiller de programmes fiction de France 2, Alexandre Philip, auteur, et Angela Soupe, auteure, a récompensé 19 projets parmi 200 dossiers reçus dont 186 éligibles aux critères du Fonds. Sur les 19 projets retenus, 12 sont maintenant portés par une production et 7 en recherche d'un producteur.

France Télévisions et la SACD annoncent le lancement du second appel à projet du 6 juin au 7 juillet 2017.

Rendez-vous sur le Portail des soutiens de la SACD : http://soutiens.beaumarchais.sacd.fr/.

La deuxième commission se réunira au mois d’octobre pour statuer sur les projets reçus. A cette occasion, 150 000 euros seront répartis entre les lauréats pour le développement et l’écriture complète de leurs séries.