Durant plus de quatre mois, dirigeants, journalistes, animateurs et collaborateurs de France Télévisions sont allés à la rencontre du public à travers des rencontres de grande ampleur mais aussi des ateliers et tables rondes.

Durant ce tour de France passé par La Rochelle, Nouméa, Lille mais encore Lyon, Saint Denis de la Réunion, Limoges et tant d'autres villes, c'est au contact et avec la collaboration de tous les Français que France Télévisions a entrepris la rédaction d'un Livre Blanc qui servira de manifeste pour une télévision publique, toujours plus proche des attentes des téléspectateurs.

Deux mois après la dernière rencontre téléspectateurs qui s'est tenue à La Courneuve, France Télévisions publie le Livre Blanc de ses rencontres.

Il est dès à présent en ligne consultable et téléchargeable ci-dessous :