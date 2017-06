Histoire célèbre les 100 ans de la naissance de Bourvil le 27 juillet.

Jeudi 27 juillet, à l'occasion du centenaire de la naissance de Bourvil, soirée spéciale sur la chaîne Histoire (groupe TF1).

A 20h40, programmation du document BOURVIL, UN HOMME VRAI.

Quel étrange destin que celui de Bourvil qui a déclenché les rires et la bonne humeur avec ce personnage d'imbécile heureux avant de révéler étape par étape, patiemment, un acteur fin, à l'humanité forte. Et après cela, disparaître prématurément, au faîte de sa gloire... Découvrez comme André Raimbourg est devenu Bourvil, comment un fils de paysans normands est devenu l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français.

Puis à 21h35, place au film LES CULOTTES ROUGES réalisé par Alex Joffé, avec Laurent Terzieff.

Dans les camps de prisonniers français en Allemagne lors de la dernière guerre, les récidivistes de l'évasion se voyaient contraints à porter des culottes rouges. Antoine Rossi en est à sa sixième tentative d'évasion. Difficile à vivre, mauvais camarade, il exaspère ses compagnons de captivité. Mais cette fois-ci, il parvient à s’échapper en compagnie du veule Fendard. Généreux et débrouillard, Fendard tente d’aider Rossi lorsque celui-ci se blesse.

Un film rare, qui aborde la guerre et la situation des prisonniers français de manière originale.