Inscriptions pour participer à The Voice 7 : le casting est déjà ouvert.

Alors qu'hier la sixième édition de The Voice s'est achevée avec la victoire de Lisandro, 17 ans, le casting est ouvert pour la septième.

Et ça se passe via mytf1.fr, sur le lien ci-dessous.

"Afin de compléter votre inscription au casting de The Voice, vous allez devoir envoyer votre démo musicale. Cette vidéo devra respecter les contraintes de poids (500 Mo max), de format (MP4 obligatoire) et de durée (2 minutes max.). Petit conseil: Privilégiez les vidéos "live", même filmées avec un téléphone. Idéalement piano ou guitare/voix ou bande-son ou A capella. Soyez vous même et faites vous plaisir! Une fois votre vidéo sélectionnée, cliquez sur « Envoyer » avant de valider la mise à jour de votre compte."