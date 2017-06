Italie et mafia, le pacte sanglant : document inédit le 3 juillet sur France 3.

Italie et mafia, le pacte sanglant. Un document inédit de 56 minutes de Cécile Allegra et Mario Amura. A découvrir sur France 3 le lundi 3 juillet prochain à 23 heures.

Longtemps, l’assassinat des juges Falcone et Borsellino a été raconté comme une simple histoire de vengeance. Celle du boss Toto Riina à la tête de Cosa Nostra, l’invincible mafia sicilienne, contre deux hommes qui avait consacré leur vie à le combattre.

Mais aujourd’hui, un procès historique révèle l’impensable : quelqu’un, au sein de l’Etat italien, aurait guidé la main assassine qui coûta la vie aux magistrats anti-mafia les plus célèbres du monde.

Pour la première fois, des magistrats, des politiques et des mafieux sous protection témoignent - ensemble - pour révéler les coulisses d’un pacte initié par les Etats-Unis au lendemain de la seconde guerre mondiale. Un pacte qui a permis à la Démocratie Chrétienne de dominer la scène politique italienne pendant plus de cinquante ans et à la mafia de régenter l'ordre dans l'ombre. A la lumière de ces témoignages exclusifs, plus d’un demi siècle de liaisons incestueuses entre l’Etat et la mafia se dévoilent et les morts des juges Falcone et Borsellino apparaissent de moins en moins comme une vendetta, et de plus en plus comme des crimes d’état.

Crédit photo © Memento.