J'irai dormir chez vous en Thaïlande ce jeudi soir (Inédit).

A 20h50 ce jeudi 29 juin sur France 5, troisième numéro inédit de la saison pour le sympathique programme J'irai dormir chez vous. Direction la Thaïlande.

Antoine de Maximy débarque sur l'île de Ko Lanta dans le sud de la Thaïlande. Il loue un tuk-tuk et rencontre sur le chemin des musulmanes jouant au volley. C’est Kruya qui accepte de l'accueillir chez elle mais, religion oblige, Antoine passe la nuit dans une école.

Le voyageur se rend ensuite à Lampang, une petite ville du nord. Il tombe sur Tui qui lui propose d’aller au centre commercial. Tui est exubérante et la « balade » incongrue. Antoine accepte et rencontre Parn, sa patronne dans un restaurant. En réalisant qu'elle dîne avec un inconnu, Parn ne peut plus s'arrêter de rire !

C’est à Bangkok qu’ Antoine fait la connaissance de jeunes enthousiastes qui tiennent une gargote sur un marché de nuit. Il découvre alors avec surprise qu'il est le doyen du marché.

Dernière étape : Chiangmai près de la frontière birmane, avec Nuch, une jeune femme qui vend toutes sortes de nourritures avec une moto surchargée.