À la rentrée, Karim Rissouli prend la tête de l'ensemble du rendez-vous politique de France 5 diffusé le dimanche en direct de 18h30 à 20h45 (C politique et C polémique).

Bruce Toussaint, qui rejoint la radio France Info, continuera à présenter C dans l'air le vendredi et le samedi.

France 5 tient a remercier Bruce Toussaint pour l'année passée à la tête de C polémique.

Crédit photo © Bernard Barbereau - France Télévisions.