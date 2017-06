Kindy, des destins sur le fil : document à 13h15 sur France 2.

Un document signé Morgane du Liège, Simon Fichet, et Fanny Martino, et diffusé à 13h15 ce dimanche sur France 2.

On a beaucoup parlé des salariés de Whirlpool durant la campagne... et moins d'une petite usine, pourtant située non loin d'Amiens, la ville d'origine de notre Président de la République.

"Les chaussettes ne se cachent plus" cela vous rappelle quelque chose ? Le slogan a fait les riches heures de la marque Kindy créée en 1966... Aujourd'hui, le groupe est au bord du gouffre et risque d'emporter avec lui ses 110 salariés, qui pour la plupart sont là depuis plus de trente ans. Seule solution pour ne pas couler: trouver un repreneur solide... c'est la mission que s'est fixée Nathalie Crouzet, patronne par intérim de Kindy depuis un an.

Le magazine 13h15 a partagé avec elle et les salariés les dernières semaines dans cette course contre la montre, pour empêcher la disparition de cette marque emblématique.