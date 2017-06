L'amour est dans le pré ce lundi : il est l'heure de découvrir les courriers reçus.

L'amour est dans le pré de retour ce lundi 19 juin à 21 heures sur M6. 14 nouveaux agriculteurs célibataires font une nouvelle fois confiance à l’émission pour tenter de trouver l’élu(e) de leur cœur !

"Ils ont entre 27 et 60 ans et désirent, plus que tout, trouver le Grand Amour ou le premier pour certains. Éleveurs de St Bernard ou de vaches, pêcheurs, céréaliers ou viticulteurs… ces 3 femmes et 11 hommes, passionnés par leurs métiers, cherchent aujourd’hui la personne qui fera de leur vie un véritable conte de fée. La diffusion de leurs portraits en janvier dernier a suscité des milliers de lettres, mails, cadeaux et petites attentions, des quatre coins de la France et de l’étranger aussi (Suisse, Afrique du Sud, etc...) Un record ! Après des semaines d’attente, de stress et d’interrogations, le moment est enfin venu d’ouvrir ces courriers. Déclarations enflammées, retrouvailles boulversantes, rencontres et histoires d’amour fusionnelles… L’Amour est dans le pré n’a pas fini de jouer les Cupidon !"

Cette année est l’année la plus prolifique, avec comme événement inédit, l’union de deux nouveaux tourtereaux avant le tournage du bilan avec Karine le Marchand.

Parmi les courriers :

- Une prétendante incontournable de l’année dernière a écrit à un agriculteur cette saison.

- Sébastien et Pierre-Emmanuel ont retrouvé chacun une ancienne camarade de classe, particulièrement sensibles à leurs charmes. Ils ne les avaient jamais revues.

- Christophe a reçu un courrier sans photo qui l’a particulièrement bouleversé.

- Nathalie a reçu deux courriers de la même personne. Un premier mail quelques heures à peine après la diffusion de son portrait, puis une lettre de 8 pages plusieurs semaines plus tard.

Crédit photo © Aurélien Faidy - M6.