L'amour est dans le pré ce lundi : retour de Françoise, métamorphosée, et doutes de Nathalie.

Depuis lundi dernier, retour du succès estival de M6 - bien que moins puissant qu'il y a quelques années - L'amour est dans le pré.

La semaine dernière, nos agricultrices et agriculteurs ouvraient les centaines de lettres enflammées reçues suite à la diffusion de leurs portraits. Aujourd’hui, quatre d’entre eux vont rencontrer pour la première fois les auteurs des déclarations qui les ont le plus touché :

• Nathalie, 27 ans, éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage dans le Jura

• Pierre-Emmanuel, 43 ans, céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes Eure et Loir

• Vincent, 45 ans, éleveur de brebis dans le Lot

• Jean-Marc, 52 ans, éleveur de vaches allaitantes, céréalier et viticulteur en Saône et Loire.

C’est dans un restaurant, à Montmartre, parmi les quartiers les plus romantiques de Paris, que nos célibataires vont découvrir leurs prétendantes et prétendants. L’heure, enfin, des premiers regards et de la séduction...

À 43 ans, Pierre-Emmanuel recherche la femme de sa vie, future mère de ses enfants. C’est dire l’enjeu qui pèse sur ses épaules, à l’approche des huit entrevues qui l’attendent. Plusieurs courriers avaient retenu son attention, mais une rencontre va cette fois le toucher en plein cœur…

Notre amateur de numérologie, Vincent, a préparé ses sept tête-à-tête avec de savants calculs tirés des chiffres que ses prétendantes ont renseigné dans leurs lettres. L’arithmétique aura-t-elle vu juste ?

Indécise lors de l’ouverture de ses lettres, Nathalie a convié dix hommes à Paris. Éloges, déclarations ardentes et physiques ravageurs feront passer la benjamine de la saison par toutes les teintes de l’émotion. Le choix s’annonce plus que jamais cornélien !

Enfin, Jean-Marc fera la connaissance de deux femmes, parmi lesquelles Françoise – prétendante d’Éric l’année dernière – métamorphosée.

Concernant l'épisode diffusé en deuxième partie de soirée : Quelques jours plus tard, nous retrouvons Nathalie, Pierre-Emmanuel, Vincent et Jean-Marc au moment de recevoir chez eux les deux prétendant(e)s qu’ils ont invité(e)s. Chez les garçons, après les derniers préparatifs, les premières arrivées se succèdent avec l’espoir que les promesses du premier rendez-vous se concrétisent. L’occasion de découvrir les travaux spectaculaires opérés par Jean-Marc pour préparer au mieux son futur nid amoureux ! En revanche, chez Nathalie, le doute s’installe à l’approche du grand jour. Suite à la réception, chez elle, d’une lettre d’un prétendant éconduit à Paris, notre éleveuse, peu sûre d’elle et de son choix, craint avoir laissé échapper la bonne personne. Les prémisses d’un premier rebondissement ?

