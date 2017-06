L’année du Bac : immersion dans le quotidien de sept adolescents, dès ce samedi sur TF1.

Un reportage d’Antoine Baldassari proposé après le journal de 13 heures ce samedi sur TF1 (2 x 60 mn).

Cette année, près de 700 000 élèves vont passer le bac. Une épreuve qui demeure, au fil des ans, un symbole fort pour ces adolescents, à la croisée des chemins. Le bac c’est tout à la fois la fin du lycée et l’entrée dans la vie d’adulte. Pendant un an, les équipes de « Grands Reportages » ont suivi des candidats au bac, aussi bien en filière générale, technologique que professionnelle.

L’année du Bac est le premier épisode d’une série en immersion dans le quotidien de ces sept adolescents qui nous livrent leurs réflexions, leurs sentiments et leurs états d’âme sur leur vie d’aujourd’hui et sur leur avenir, sous le regard de leurs professeurs et de leurs parents.

Le lycée Louis Bascan de Rambouillet est l’un des plus grands des Yvelines. Toutes les filières y sont enseignées. En Terminale STI2D, une filière technologique préparant aux métiers de l’industrie du développement durable,

Sofyan, Bassem et Giovanni forment un trio inséparable. Les trois ados prennent la vie du bon côté. Les préoccupations du Bac et des enjeux d’avenir sont encore bien loin pour eux. Cette année de Terminale débute comme chaque année depuis deux ans : tranches de rigolades en cours et au-dehors et conversations autour des filles ! Comme le résume Sofyan : « Ensemble, on ne peut jamais travailler ! ». Pourtant tous iront jusqu’aux épreuves, qui se transformeront même en parcours du combattant pour l’un d’eux… mais derrière leur nonchalance se cache un désir de réussir et une fraternité… à toute épreuve.

Louane, Théo et Sana sont eux en Terminale littéraire dans le même établissement. La première veut devenir comédienne et avoue « décrocher facilement » des cours théoriques quand le deuxième vise une mention très bien et se destine à la carrière d’avocat. Sana, elle, s’avoue perdue et ne sait plus très bien comment « négocier » son entrée dans l’âge adulte. Sana voudrait pourtant donner un sens à sa vie, peut-être dans l’humanitaire, ce que redoutent ses parents qui la trouvent trop jeune pour se lancer dans cette voie : « Il faut qu’elle décroche d’abord son Bac et qu’elle fasse des études supérieures pour apprendre un vrai métier ». Les parents de Théo, eux, sont plus exigeants… ce sera une mention très bien ou rien. Mais forcément… tous ne satisferont pas leurs parents.

Enfin, Jules, lui, est en Bac Pro Restauration depuis un an. Il est interne comme Bassem. Jules a toujours été fâché avec les études et il sait que cette année de Terminale ne va pas faire exception. Son année va se résumer en un grand combat. Car il a du mal avec la rigueur et par-dessous tout avec l’échec. Mais il y a des années où l’on grandit… Jules, le cas difficile, réserve à ses enseignants, quelques surprises.

7 jeunes, 7 profils très différents qui nous livrent sans filtre leurs émotions, leurs colères ou leurs joies.

Crédit photo © DR.