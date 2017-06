Éditorialiste et animateur de « Radio Brunet » sur RMC, Eric Brunet lance un appel solennel, au travers d’une lettre ouverte, au Président de la République afin qu’il crée les conditions favorables au retour des français expatriés.

Ce mardi 27 juin de 13h à 15h sur RMC, Eric Brunet consacrera son émission à cet appel inédit. Il recevra Joachim Son-Forget, député La République En Marche des Français de l'étranger (6e circonscription - Suisse et Liechtenstein), Yann Galut, ancien député socialiste du Cher, spécialiste des questions de fiscalité, Maître Marc Bornhauser, avocat fiscaliste et Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business.

Extraits de la lettre :

« La France a besoin de ses riches pour affronter la crise. Or l’année dernière, 12 000 Français détenant un million d’euros ou plus ont quitté notre pays. De tous les pays du monde, la France est celui qui a perdu le plus de contribuables riches en 2016. […] Et entre 2000 et 2016, la France a perdu 60 000 millionnaires »

« Vous l’avez constaté : le nombre de milliardaires français diminue. Ils étaient 74 en 2013 ; 67 l’année suivant. Il en restait 39 en 2015 […] Nous devons donc : retenir les contribuables riches qui songent à partir, faire rentrer une partie de ceux qui vivent à l’étranger et attirer de nouveaux riches »

« Dans votre campagne, vous vous êtes engagé à faire évoluer l’ISF. Cette réforme doit être votée rapidement, sans pénaliser les Français propriétaires de leur résidence principale. »