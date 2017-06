L’Association des Journalistes LGBT organise la première édition des OUT d’OR.

A la fin de ce mois de juin, , l’Association des Journalistes LGBT (AJL) et la Maison des métallos organisent la première édition des OUT d’OR, les prix de la visibilité LGBT, dont l’objectif est de valoriser les médias, personnalités et initiatives qui luttent contre les LGBT-phobies et accroissent la visibilité des Lesbiennes, Gays, Bi-e-s et Trans dans l’espace public.

Ces derniers jours sur les plateaux de télévision et ces dernières années dans des manifestations de rue ont vu une résurgence de l’expression publique de l’homophobie. Les OUT d’OR visent à y répondre de manière festive et engagée, avec, pour ambition de valoriser les actions positives.

Présentée par la journaliste Marie Labory (Arte) et la comédienne Shirley Souagnon (Jamel Comedy Club), la soirée distinguera en neuf prix les meilleurs traitements journalistes (documentaires, enquêtes-reportages…), les œuvres culturelles les plus marquantes et les engagements publics les plus forts (dans le monde politique et économique) de l’année 2016/2017.

Elle révélera également le nom de la « personnalité de l’année », élue par les internautes durant le mois de juin.

La liste des nommé-e-s dans chaque catégorie sera annoncée prochainement.

Ce type de cérémonies existe déjà dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis (GLAAD Awards), est-il rappelé.

La cérémonie donnera également la parole à des célébrités issues du monde médiatique, culturel, politique, sportif et militant, qui soutiennent les droits des LGBT. Elle encouragera aussi les personnalités publiques gays, lesbiennes, bi-e-s, et trans, à ne plus avoir peur de s’affirmer.